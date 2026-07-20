Dopo la vittoria ai Mondiali, l’attore ha indossato la maglia della nazionale e ha seguito la match per tutta la durata. In un messaggio pubblicato sui social, ha affermato che la Spagna rappresenta la diversità e il rispetto dei diritti, sottolineando che il Paese offre spazio a tutti. La dichiarazione è stata diffusa in concomitanza con la conclusione del torneo e il trionfo della squadra nazionale.

Spesso inquadrato dalla telecamere ha sfoggiato la maglia ufficiale della nazionale e sostenuto la squadra per tutti i novanta minuti. Poi, dopo il triplice fischio finale e le premiazioni di rito è sceso in campo per abbracciare i suoi idoli, come testimoniano le tante foto postate su Instagram a suggellare un momento di gioia che per Bardem è stata anche l’occasione per una riflessione più profonda. Nel post, infatti, ha ringraziato «un gruppo di giocatori che rappresentano la diversità della Spagna e il sostegno al rispetto dei diritti dei collettivi e dei popoli che hanno bisogno di una voce». Un omaggio al collettivo e, probabilmente,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Javier Bardem dopo la vittoria dei Mondiali: «Questa Spagna rappresenta la diversità, il rispetto dei diritti e un Paese in cui c’è spazio per tutti»

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Javier Bardem celebrates Spains historic World Cup triumph

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