A Hollywood, Javier Bardem è stato inserito in una lista di sostenitori di Gaza che non può essere cancellata con la prescrizione. La decisione si basa su una serie di dichiarazioni e attività legate alla questione, che hanno portato alla sua inclusione in questa lista. La lista, di cui non sono stati resi pubblici i dettagli completi, riguarda figure del mondo dello spettacolo considerate coinvolte in sostegni o posizioni di supporto a Gaza. La questione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e controversie legate alla regione.

Sceneggiatore dei migliori capolavori di Ken Loach, vincitore della Palma D’Oro a Cannes per lo script di “Sweet Sixteen”, dove attualmente è uno dei giurati che sceglieranno il miglior film del festival, Paul Laverty ha strappato il velo di ipocrisia che circonda i nomi hollywoodiani finiti in una lista di prescrizione per aver espresso le loro posizioni accanto a Gaza e contro il conflitto in corso. Con quel suo stile arrabbiato che ha infuso anche nel miglior cinema inglese, Laverty ha rivolto un pensiero a chi prende posizione “contro l’uccisione di donne e bambini a Gaza”. Arrestato nell’agosto 2025 durante una protesta a Edimburgo in... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - A Hollywood la guerra non cade in prescrizione: Javier Bardem nella lista nera dei sostenitori di Gaza

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