A Hollywood la guerra non cade in prescrizione | Javier Bardem nella lista nera dei sostenitori di Gaza

Da lanotiziagiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Hollywood, Javier Bardem è stato inserito in una lista di sostenitori di Gaza che non può essere cancellata con la prescrizione. La decisione si basa su una serie di dichiarazioni e attività legate alla questione, che hanno portato alla sua inclusione in questa lista. La lista, di cui non sono stati resi pubblici i dettagli completi, riguarda figure del mondo dello spettacolo considerate coinvolte in sostegni o posizioni di supporto a Gaza. La questione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e controversie legate alla regione.

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