mondiali 2026 la reazione dei reali di spagna dopo la vittoria sulla francia

I reali di Spagna hanno pubblicato sui social un video in cui si vedono mentre festeggiano la qualificazione della squadra ai Mondiali 2026, dopo aver battuto la Francia. Il video mostra i membri della famiglia reale sorridenti e che si abbracciano, con bandiere spagnole in mano. La scena si svolge in un ambiente domestico, con decorazioni sportive sullo sfondo. Non ci sono commenti o altre immagini, solo il momento di gioia condiviso attraverso il video.

I reali spagnoli hanno condiviso sui"social un video mentre"festeggiano"la qualificazione in finale della Spagna ai Mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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HAALAND SUONA IL TAMBURO E GUIDA LA VIKING ROW DOPO LA VITTORIA CON IL BRASILE AI MONDIALI

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