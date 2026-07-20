Jannik Sinner va a fare la spesa in Sardegna dopo Wimbledon | il gesto al supermercato fa il giro del web

Dopo la partecipazione a Wimbledon, un tennista italiano è stato paparazzato mentre faceva la spesa in un supermercato di Palau, in Sardegna. L’atleta indossava pantaloncini e infradito, e si muoveva tra gli scaffali tra formaggi e prodotti freschi. Le foto sono state condivise sui social network e hanno fatto il giro del web. Non sono stati riportati dettagli su eventuali interazioni o acquisti specifici.

Dall’erba sacra del Centrale di Wimbledon agli scaffali di un supermercato a Palau. Quattro giorni, tanto è bastato a Jannik Sinner per passare dalla consacrazione tennistica mondiale alla normalità di una spesa tra formaggi e prodotti freschi, in pantaloncini e infradito come un turista qualunque. D’altronde il campione altoatesino è ormai noto per riuscire ad oscillare tra due universi apparentemente inconciliabili senza perdere l’equilibrio. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, Sinner si è presentato in mattinata in un punto vendita di Palau, nella splendida cornice della Gallura. Cappellino da pescatore in testa, occhiali da sole e l’abbigliamento casual di chi vuole passare inosservato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Jannik Sinner, vacanza in Sardegna tra villa a Porto Rafael: spesa al discount tra la gente comune

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