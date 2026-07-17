Jannik Sinner si trova in Sardegna durante le sue tre settimane di riposo dopo aver vinto Wimbledon. L’atleta, al momento, non partecipa a tornei e si dedica alle attività quotidiane, come fare la spesa al discount locale. È iscritto al torneo di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto, ma al momento non ha ancora ufficializzato la sua presenza. La sua pausa si concentra su momenti di relax e normalità.

L’azzurro Jannik Sinner, dopo aver bissato il titolo a Wimbledon, ora si sta godendo tre settimane di riposo, risultando iscritto al torneo di Montreal, previsto dal 2 al 13 agosto: il numero 1 del mondo è in vacanza in Sardegna. L’ Adnkronos, infatti, ieri sera ha riferito dell’acquisto, da parte dell’azzurro, di una villa a Porto Rafael: ieri mattina l’azzurro è stato intercettato mentre faceva la spesa, nonostante le possibilità economiche, all’ MD di Palau, località della Gallura. L’italiano è dunque tornato nel Nord-Est della Sardegna ad un mese dal perfezionamento dell’acquisto della villa, e non si è sottratto alle foto con clienti e dipendenti del discount: “ È venuto qui e le colleghe si sono fatte le foto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner, l’elogio della normalità: fa la spesa al discount in Sardegna

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