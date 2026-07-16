Dopo aver vinto a Wimbledon, il tennista ha scelto di trascorrere qualche giorno in Sardegna, dove ha acquistato una villa a Porto Rafael. Stamattina, 16 luglio 2026, è stato visto fare la spesa in un supermercato discount vicino a Palau.

CAGLIARI – Jannik Sinner si riposa in Sardegna dopo le fatiche di Wimbledon dove ha trionfato appena quattro giorni fa. Il numero uno del tennis mondiale ha comprato una villa a Porto Rafael e stamattina, 16 luglio 2026, ha stupito tutti andando a fare la spesa in un discount alle porte di Palau. In attesa di riprendere la racchetta in mano per i Masters 1000 e gli Us Open è tornato in Gallura per rilassarsi. Era qui un mese fa per perfezionare l’acquisto della sua nuova residenza estiva, ma sonoormai rituali le sue vacanze nel Nordest della Sardegna tra uno slam e l’altro. Clienti e dipendenti hanno sgranato gli occhi e tirato fuori gli smartphone quando hanno visto Sinner aggirarsi tragli scaffali dell’Md di Palau. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Sinner in Sardegna dopo la vittoria a Wimbledon: si gode la nuova villa e fa spesa al supermercato

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