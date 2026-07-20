Jannik Sinner questa mattina si è issato da solo al decimo posto della graduatoria dei giocatori più a lungo in testa alla classifica mondiale, staccando l’australiano Lleyton Hewitt, che si fermò ad 80 settimane: l’azzurro con l’aggiornamento odierno del ranking ATP si è portato infatti a quota 81. Con l’ iberico Carlos Alcaraz out per almeno altre tre settimane, infatti, non soltanto il teutonico Alexander Zverev lo ha già scavalcato alla piazza d’onore della classifica mondiale, ma è aritmeticamente il giocatore che prima potrà, in linea teorica, mettere in discussione il numero 1 ATP di Jannik Sinner. Se da una parte, infatti, Alcaraz... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner resterà numero 1 ATP almeno fino alla fine degli US Open: superato Hewitt, Agassi nel mirino

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Jannik Sinner vs Daniil Medvedev For The Trophy | Indian Wells 2026 Final Highlights

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