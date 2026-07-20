Jannik Sinner resterà numero 1 ATP almeno fino alla fine degli US Open | superato Hewitt Agassi nel mirino
Jannik Sinner ha raggiunto il decimo posto nella classifica dei giocatori con più settimane in vetta al ranking ATP, superando il record di Hewitt con 80 settimane. Con l’aggiornamento di oggi, l’azzurro si trova a 81 settimane in testa, rimanendo numero 1 almeno fino alla fine degli US Open. La posizione attuale gli consente di mantenere il primato fino al prossimo aggiornamento.
Jannik Sinner questa mattina si è issato da solo al decimo posto della graduatoria dei giocatori più a lungo in testa alla classifica mondiale, staccando l’australiano Lleyton Hewitt, che si fermò ad 80 settimane: l’azzurro con l’aggiornamento odierno del ranking ATP si è portato infatti a quota 81. Con l’ iberico Carlos Alcaraz out per almeno altre tre settimane, infatti, non soltanto il teutonico Alexander Zverev lo ha già scavalcato alla piazza d’onore della classifica mondiale, ma è aritmeticamente il giocatore che prima potrà, in linea teorica, mettere in discussione il numero 1 ATP di Jannik Sinner. Se da una parte, infatti, Alcaraz... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Jannik Sinner vs Daniil Medvedev For The Trophy | Indian Wells 2026 Final Highlights
Notizie e thread social correlati
Ranking ATP, Sinner da record: 81ª settimana da numero 1 e Hewitt superatoJannik Sinner ha raggiunto l’81ª settimana da numero 1 nel ranking ATP, superando il record di Hewitt e entrando nella top ten dei giocatori con più...
Sinner supera Hewitt: 81ª settimana da numero uno nel ranking ATP.Jannik Sinner ha iniziato la sua 81ª settimana come numero uno nel ranking ATP, superando così il record precedente di Lleyton Hewitt.
Temi più discussi: Sinner numero 1, dopo Wimbledon raggiungerà le 80 settimane di Hewitt; Sinner resterà n.1 Atp fino a fine anno ed è già qualificato per le Finals di Torino; Come cambia la classifica ATP dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon; Cosa cambia per Sinner nel ranking ATP se andasse o no a Montreal: i possibili distacchi su Zverev e Alcaraz.
Controlli di routine per Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon! Dopo aver conquistato il suo quinto titolo del Grande Slam, il numero uno del mondo si è sottoposto ai controlli medici di routine dopo due settimane intense sull’erba londinese, concluse con facebook
C’è un italiano che trionfa ancora nel tempio del tennis, ed è JANNIK SINNER! È il trionfo del tennista, ma ancor prima dell'uomo. L’emozione è fortissima, incontenibile, per questo ragazzo che oggi ha saputo anche soffrire e tenere botta di fronte a un grandis x.com
Jannik Sinner resterà numero 1 ATP almeno fino alla fine degli US Open: superato Hewitt, Agassi nel mirinoJannik Sinner questa mattina si è issato da solo al decimo posto della graduatoria dei giocatori più a lungo in testa alla classifica mondiale, staccando ... oasport.it
Jannik Sinner e le 81 settimane da numero 1: entra nella top 10 di sempreJannik Sinner nella top 10 di sempre per settimane consecutive al numero 1 del mondo. Reduce dal trionfo di Wimbledon, l'azzurro guarda ora alla stagione sul cemento americano. la classifica degli alt ... corriere.it
Made in Italy Gucci x Sinner campaign + Interview with Vogue reddit