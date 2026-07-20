James Franco filma un alieno nel suo giardino | il video che sta dividendo internet e che stupisce i fan dell’attore

Dopo sette anni di assenza dai social, l’attore è tornato su TikTok all’inizio di giugno 2026. Tra i contenuti pubblicati, un video mostra un presunto alieno nel suo giardino, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti. La pubblicazione ha attirato l’attenzione e diviso il pubblico, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla natura di quanto mostrato nel video. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dall’attore riguardo al contenuto o alle motivazioni del ritorno sui social.

Sette anni di silenzio digitale, poi il nulla si squarcia all’improvviso. James Franco riappare su TikTok all’inizio di giugno 2026 e il suo ritorno non assomiglia a quello di nessun’altra celebrity che abbia mai riattivato un profilo social. Niente foto patinate, zero dichiarazioni sul nuovo progetto artistico, nessun saluto affettuoso ai fan. Solo una domanda straniante che racconta perfettamente il nostro presente: “ Sono davvero io, non un’intelligenza artificiale”. Già questo primo video dice tutto. Viviamo in un’epoca in cui persino una star di Hollywood deve superare una sorta di CAPTCHA emotivo prima di essere creduta, dove l’autenticità è diventata più rara della fama stessa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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James Franco's Alien Video Has the Internet Freaking Out!

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