Chi è Hamza il 14enne che sta dividendo la Francia | i suoi video sono diventati un caso che coinvolge tutto il Paese
Un ragazzo di 14 anni sta attirando l’attenzione dei media nazionali in Francia, diventando protagonista di numerosi video diffusi online. I suoi contenuti hanno generato un acceso dibattito pubblico e sono al centro di discussioni sui social e nelle trasmissioni televisive. La sua presenza online e le reazioni che suscita coinvolgono un’ampia parte dell’opinione pubblica, portando alla luce le dinamiche di diffusione e impatto dei contenuti sui minori.
Immaginate una Parigi dove un ragazzino di quattordici anni riesce a monopolizzare i notiziari nazionali, a dividere l’opinione pubblica e a far parlare di sé più di qualsiasi politico o personaggio dello spettacolo. Non è un film, ma è la storia di Hamza, un adolescente che ha trasformato le strade della capitale francese nel suo personale set cinematografico, con un copione fatto di pistole ad acqua, spintoni nei canali e provocazioni alle forze dell’ordine. Il tutto ripreso, montato e condiviso sui social, dove i suoi video hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, scatenando una tempesta mediatica senza precedenti. La Francia si è letteralmente spaccata in due: da una parte chi vede in Hamza un semplice ragazzino alla ricerca di visibilità nell’epoca dei social, un adolescente che esagera ma senza reale cattiveria. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Che Mudam Porta Kawunke Sta Da Naaz Yam | Pashto Rubai | Hamza Baba
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Si parla di: Hamza il disturbatore, chi è il 14enne che terrorizza Parigi con la pistola ad acqua.
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