Il 13 luglio, l’attore ha pubblicato su TikTok un video in cui mostra un presunto alieno intrufolato nella sua proprietà. Nel video, compare un’entità con caratteristiche non umane, che l’attore definisce come “alieno”. Prima di questa pubblicazione, Franco aveva condiviso messaggi criptici, sostenendo che il suo account era stato hackerato e che qualcuno cercava di impedirgli di mostrare ciò che aveva visto. Il video ha suscitato reazioni contrastanti online.

Video criptici e frasi a effetto tipo “mi hanno hackerato l’account”, “non vogliono che io mostri quello che ho visto” poi James Franco ha svelato le sue carte il 13 luglio, pubblicando su TikTok il filmato che, a suo dire, proverebbe l’esistenza di un alieno intrufolato nella sua proprietà. Risultato? Milioni di follower increduli, meme a raffica e la domanda che tutti si fanno: ma l’attore ci crede davvero o è l’ennesima trovata pubblicitaria di Hollywood? Lui rassicura: “Non sto facendo una cosa da pazzo, è vero”. All’inizio di giugno, Franco, praticamente sparito dai social dal 2018, riapre un account TikTok e pubblica un primo video per rassicurare i fan: è davvero lui, non un’intelligenza artificiale, e presto tutto avrà senso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non sto facendo una cosa da pazzo, è vero”: James Franco mostra un “alieno” che si è intrufolato nella sua proprietà con un video su TikTok. Il Web si divide

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La directora ejecutiva se casará con un hombre pobre,sin saber que él es el dios de los médicos.

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