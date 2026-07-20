A Izmail, porto sul Danubio vicino a Odessa, si è verificato un aumento delle attività legate alla logistica militare e civile. Il porto, che collega il commercio internazionale con rotte strategiche, sta vedendo un incremento di operazioni legate alla consegna di aiuti e materiali militari provenienti da paesi occidentali. La zona è al centro di tensioni tra le forze in conflitto e le rotte di approvvigionamento sono sotto stretta osservazione.

Nel nuovo equilibrio della guerra in Ucraina, la logistica è diventata un campo di battaglia decisivo. Izmail, piccolo porto sul Danubio nella regione di Odessa, rappresenta uno dei luoghi in cui si incontrano commercio internazionale, sicurezza energetica, aiuti occidentali e strategie militari. La sua importanza non deriva soltanto dai volumi movimentati, inferiori rispetto ai grandi scali marittimi del Mar Nero, ma dalla funzione di nodo alternativo all’interno di una rete costruita per resistere agli attacchi. L’ipotesi di una campagna russa contro i porti danubiani evidenzia un punto centrale: nelle guerre moderne non è necessario distruggere completamente un’infrastruttura per comprometterne l’efficienza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Izmail, il fronte invisibile della guerra tra Russia e Ucraina: i porti, le rotte e la NATO

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