Russia-Ucraina la guerra in diretta | vertice Nato ad Ankara oggi e domani Trump | Putin pronto a finire le ostilità ma gli attacchi non si fermano

Oggi e domani si tiene un vertice Nato ad Ankara, dedicato alla guerra tra Russia e Ucraina. Durante l'evento, si discutono le strategie e le risposte alle operazioni militari in corso. Nel frattempo, un ex presidente statunitense ha affermato che il presidente russo sarebbe disposto a concludere le ostilità. Tuttavia, gli attacchi tra le forze russe e ucraine continuano senza sosta, senza che si registrino pause o tregue ufficiali.

Le ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina: il conflitto sarà al centro del vertice Nato ad Ankara di oggi e domani. Trump: "Putin vuole finire la guerra" ma gli attacchi tra mosca e Kiev non si fermano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ucraina, la guerra infinita. Massiccio attacco russo su Kiev

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Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica x.com

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