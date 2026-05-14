Dalla Libia al Sahel | la guerra tra Ucraina e Russia trascina anche l’Africa sulla linea del fronte

Da it.insideover.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una petroliera russa è stata colpita nel Mediterraneo centrale e poi abbandonata tra Malta, Lampedusa e la Cirenaica. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di tensioni che coinvolgono l’Africa, in un momento in cui il conflitto tra Ucraina e Russia ha ripercussioni anche nel continente africano. Dalla Libia al Sahel, le aree sono attraversate da eventi che si collegano a dinamiche internazionali e che influenzano la stabilità locale.

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L’attacco alla petroliera russa Artic Metagaz, colpita nel Mediterraneo centrale e successivamente abbandonata tra Malta, Lampedusa e la Cirenaica, rappresenta molto più di un episodio isolato. È il segnale di una trasformazione profonda: la guerra tra Mosca e Kiev non è più confinata all’Europa orientale, ma si sta espandendo lungo le rotte energetiche, commerciali e militari che collegano il Mediterraneo, il Sahel e il Mar Rosso. Secondo diverse ricostruzioni, i droni utilizzati contro la nave russa sarebbero partiti dalla Libia occidentale. Se confermata, l’operazione dimostrerebbe che l’Ucraina dispone ormai di una rete logistica e operativa capace di proiettarsi ben oltre il Mar Nero. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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