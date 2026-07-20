Un'azienda italiana ha firmato un accordo a Monaco di Baviera con Siemens Mobility per acquistare 26 treni ad alta velocità. Il contratto comprende anche l’opzione per altri 14 treni e 30 anni di manutenzione. I treni saranno impiegati sul mercato ferroviario tedesco, destinati alle tratte a lunga percorrenza. La consegna è prevista nel prossimo futuro, con i treni destinati a operare in Germania.

Roma, 20 luglio 2026 – Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera il contratto per l'acquisto di 26 treni Alta Velocità, con opzione per ulteriori 14, e 30 anni di manutenzione, che saranno utilizzati sul mercato ferroviario Alta Velocità in Germania. L'accordo, riporta un comunicato, rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. I treni Siemens, modello Velaro Multi System, con velocità massima 320 kmh, saranno composti da 8 carrozze, 450 posti, 3 ambienti di viaggio (Club Executive, Prima Business e Smart), bistrot, connessione 5G e satellitare ultraveloce di Starlink. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italo sbarca in Germania e compra 26 treni ad Alta Velocità da Siemens

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi 9 luglio: gli orari della protestaGli treni Alta Velocità di Italo sono fermi oggi, 9 luglio, a causa di uno sciopero indetto da Uiltrasporti.

Rallentamenti sulla linea ad Alta Velocità: treni in ritardo fino a 60 minutiNel pomeriggio di martedì 26 maggio, la linea ferroviaria ad Alta Velocità ha subito rallentamenti, con treni che hanno accumulato ritardi fino a 60...

Italo sbarca in Germania e compra 26 treni ad Alta Velocità da SiemensDalla metà del 2028, la compagnia tedesca (controllata da Italo) opererà lungo due corridoi principali: Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo, servendo 18 città su una rete di 1.300 chilome ... quotidiano.net

Italo sfida Deutsche Bahn: investimento da 3,6 miliardi per l’Alta Velocità in GermaniaIl gruppo italiano firma con Siemens Mobility per 26 nuovi treni, con un’opzione per altri 14. I collegamenti partiranno a metà 2028 e uniranno 18 città tedesche attraverso 50 corse giornaliere. Previ ... msn.com