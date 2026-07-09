Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi 9 luglio | gli orari della protesta

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli treni Alta Velocità di Italo sono fermi oggi, 9 luglio, a causa di uno sciopero indetto da Uiltrasporti. La protesta coinvolge anche il 10 luglio. I treni non circolano in orari prestabiliti, e le corse vengono sospese o cancellate. La mobilitazione riguarda i servizi di trasporto veloce tra le principali città italiane, con effetti sulla circolazione dei convogli di questa categoria.

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Nuovo stop per i treni Alta Velocità di Italo. La mobilitazione, indetta da Uiltrasporti, per le giornate di oggi, 9 luglio e domani. Ecco quali sono le ragioni della protesta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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