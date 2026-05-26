Rallentamenti sulla linea ad Alta Velocità | treni in ritardo fino a 60 minuti

Nel pomeriggio di martedì 26 maggio, la linea ferroviaria ad Alta Velocità ha subito rallentamenti, con treni che hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti. La circolazione è stata influenzata anche nella tratta che attraversa Parma. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause del problema o sulla durata delle interruzioni. La circolazione dei treni ha subito variazioni fino alla normalizzazione della situazione.

Nel pomeriggio di martedì 26 maggio si sono verificati rallentamenti lungo la linea ferroviaria ad Alta Velocità, che interessano anche Parma. Alle ore 17 la circolazione è rallentata per la “presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Piacenza. I treni ad Alta Velocità, alcuni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti

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