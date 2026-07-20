Italia-Portogallo siglata un’intesa per rafforzare il coordinamento diplomatico

L’Italia e il Portogallo hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione diplomatica. La firma è avvenuta tra il ministro degli Esteri italiano e il suo omologo portoghese. L’intesa mira a migliorare il coordinamento tra i due paesi in ambito diplomatico. La firma si inserisce in un percorso di rafforzamento delle relazioni bilaterali. Nessuna comunicazione ufficiale riporta altri dettagli specifici sull’accordo o sui contenuti trattati.

Italia e Portogallo rafforzano la propria cooperazione diplomatica con un’intesa firmata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal suo omologo portoghese Paulo Rangel. L’accordo, sottoscritto a Palazzo Chigi a margine dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro portoghese Luís Montenegro, istituisce un meccanismo di consultazioni periodiche tra le due Farnesine su un ampio ventaglio di temi bilaterali, europei e internazionali. L’obiettivo è rendere più strutturato il dialogo politico tra Roma e Lisbona, favorendo un coordinamento stabile sulle principali questioni dell’agenda europea e internazionale. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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MUNDIALITO UNDER 13: ITALIA - PORTOGALLO ITA VS POR

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