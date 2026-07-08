È stata firmata un'accordo tra Confagricoltura e Alis. La collaborazione riguarda l'importanza delle infrastrutture strategiche per le imprese agricole. Secondo il testo, queste infrastrutture influenzano i costi, l'accesso al mercato e la competitività delle aziende. La firma si inserisce in un quadro più ampio di confronto tra sistemi economici e paesi, dove la qualità e la disponibilità delle infrastrutture giocano un ruolo fondamentale.

ROMA – La competizione tra Paesi e sistemi economici passa dalle infrastrutture strategiche che determinano costi, accesso al mercato e competitività delle imprese. Un discorso che riguarda in modo determinante la nostra agroindustria. La scelta tra gomma, ferro, nave e intermodalità, infatti, condiziona la sostenibilità – economica e ambientale – e la capacità di incidere sui mercati globali. In quest’ottica, Confagricoltura e Alis hanno dato vita ad una collaborazione per AgriFuture Italia: un Osservatorio stabile della Confederazione sulle infrastrutture dell’agroindustria, per valutare l’impatto combinato di tecnologia, reti e logistica lungo tutta la filiera e trasformarlo in competitività reale per le imprese e per il Paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Siglata un’intesa tra Confagricoltura e Alis

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