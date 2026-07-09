È stato firmato un accordo tra la procura e il Comune per avviare nuovamente le demolizioni di abusi edilizi storici, alcuni vecchi di oltre 15 anni. Le operazioni riguarderanno principalmente il centro storico riconosciuto dall’Unesco e l’area di Posillipo. L’intesa prevede che le demolizioni riprendano per ripristinare lo stato dei luoghi e contrastare le irregolarità edilizie di lunga data.

Un patto tra la Procura guidata da Nicola Gratteri e il Comune retto dal sindaco Gaetano Manfredi per abbattere gli abusi edilizia “storici”, vecchi più di tre lustri e che deturpano in particolar modo il Centro storico Unesco e la zona paesaggistica vale a dire l’area di Posillipo. Il protocollo di intesa è stato sottoscritto a Palazzo San Giacomo dove si sono incontrati Gratteri e Manfredi. Un coordinamento delle demolizioni per una “Napoli città legale” dove il Municipio napoletano si impegna ad accelerare al massimo tutta la parte burocratica per le demolizioni e 4,5 milioni per gli abbattimenti. La Procura pescherà le ditte incaricate del cantiere, all’interno di una white list di fiducia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Abusivi siglata l'intesa tra procura e Comune: ripartono le demolizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Demolizioni di manufatti abusivi: rinnovate le sottoscrizioni con la Procura di FoggiaVenerdì 10 luglio 2026, alle 11, negli uffici della Procura di Foggia, si terrà la firma di un nuovo protocollo tra le autorità e le forze...

Leggi anche: Polo scolastico di Tonfano. Ripartono le demolizioni