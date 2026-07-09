Abusivi siglata l' intesa tra procura e Comune | ripartono le demolizioni

Da ilmattino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato un accordo tra la procura e il Comune per avviare nuovamente le demolizioni di abusi edilizi storici, alcuni vecchi di oltre 15 anni. Le operazioni riguarderanno principalmente il centro storico riconosciuto dall’Unesco e l’area di Posillipo. L’intesa prevede che le demolizioni riprendano per ripristinare lo stato dei luoghi e contrastare le irregolarità edilizie di lunga data.

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Un patto tra la Procura guidata da Nicola Gratteri e il Comune retto dal sindaco Gaetano Manfredi per abbattere gli abusi edilizia “storici”, vecchi più di tre lustri e che deturpano in particolar modo il Centro storico Unesco e la zona paesaggistica vale a dire l’area di Posillipo. Il protocollo di intesa è stato sottoscritto a Palazzo San Giacomo dove si sono incontrati Gratteri e Manfredi. Un coordinamento delle demolizioni per una “Napoli città legale” dove il Municipio napoletano si impegna ad accelerare al massimo tutta la parte burocratica per le demolizioni e 4,5 milioni per gli abbattimenti. La Procura pescherà le ditte incaricate del cantiere, all’interno di una white list di fiducia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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