ITA Airways al via i corsi per diventare pilota | assunzione al termine del percorso

Ita Airways ha iniziato i corsi di formazione per diventare pilota, con un percorso di 21 mesi e un investimento di 135mila euro. Alla fine del programma, i partecipanti potranno essere assunti dall’azienda come piloti di linea. La formazione prevede un percorso completo che include teoria, simulazioni e esercitazioni pratiche. La compagnia punta a preparare i futuri piloti per le esigenze del settore aereo.

Ita Airways, 20 luglio 2026 – Ventuno mesi di formazione, un investimento da 135mila euro e un percorso costruito per accompagnare gli allievi fino alla cabina di pilotaggio degli aerei di linea. Da ottobre 2026 ITA Airways avvierà i nuovi corsi per conseguire la Multi Pilot Licence, la licenza conosciuta con la sigla MPL e pensata per formare piloti destinati a operare fin dall’inizio all’interno di equipaggi multipli. Il programma nasce per rispondere alla crescente domanda di professionisti del volo e prevede anche l’abilitazione sugli aeromobili di medio raggio della flotta della compagnia: gli Airbus A220 e A320. Cos’è la licenza MPL e come cambia la formazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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