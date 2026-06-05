Ita Airways Fiumicino al centro del piano | 30 aerei di lungo raggio entro il 2030

Il piano di Ita Airways prevede di avere 30 aerei di lungo raggio in servizio entro il 2030, con Fiumicino come centro principale. La città sarà il punto focale della strategia industriale, non solo come base operativa. La compagnia pianifica di rafforzare la propria presenza e capacità nel principale aeroporto della regione. La proposta è di integrare maggiormente Fiumicino nelle attività di lungo raggio e di sviluppo della flotta.

Fiumicino, 5 giugno 2026 – Il futuro di Ita Airways passa da Fiumicino. Non come semplice base operativa, ma come asse centrale della strategia industriale della compagnia. Lo ha detto l’amministratore delegato Joerg Eberhart intervenendo al convegno “Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?”, promosso da Enac in collaborazione con l’ Università degli Studi di Bergamo, in occasione della presentazione del Fact Book 2026, il rapporto annuale del Centro ITSM-ICCSAI Transport and Sustainable Mobility, giunto alla ventesima edizione. “Il nucleo della strategia di Ita è l’hub di Fiumicino”, ha spiegato Eberhart. Una linea che guarda soprattutto al lungo raggio, agli aeromobili wide-body e ai collegamenti intercontinentali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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