I bambini erano già sul palco del teatro El Hakawati di Gerusalemme Est, in attesa che le luci si abbassassero per cominciare il loro Sogni sotto l’ulivo, uno spettacolo che avrebbe dovuto celebrare le tradizioni palestinesi. Dopo mesi di prove, tutti in abiti di scena, erano finalmente pronti a esibirsi di fronte a un pubblico di genitori e parenti fieri di loro. Ma ancora prima che la musica partisse, gli agenti della polizia israeliana a volto coperto hanno fatto irruzione nella platea gremita. I video dell’episodio, che risale a novembre 2025, si sono diffusi rapidamente. In uno si vede il momento in cui le forze armate entrano nel teatro, che si trova nel quartiere di Sheikh Jarrah, nella Gerusalemme Est occupata. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Le premesse della questione israelo palestinese [Dentro alla storia, episodio 374]

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Si parla di: Israele sta cancellando la cultura palestinese a Gerusalemme Est; Israele usa la legge per distruggere l’istruzione palestinese a Gerusalemme Est.