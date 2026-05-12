Israele bulldozer israeliani demoliscono decine di negozi palestinesi a Gerusalemme Est

A Gerusalemme Est, nella zona di al-Eizariya, circa cinquanta negozi palestinesi sono stati demoliti da bulldozzer israeliani. L'operazione è avvenuta nella periferia sud-est della città, causando reazioni di protesta tra la popolazione locale. La demolizione ha interessato attività commerciali di proprietà palestinese, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi dell’intervento. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le parti.

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Nuove tensioni alla periferia sud-est di Gerusalemme, dove bulldozer israeliani hanno demolito circa cinquanta negozi palestinesi nella zona di al-Eizariya. Secondo Israele, le strutture erano state costruite senza permesso e ostacolavano un progetto stradale collegato agli insediamenti. Le demolizioni sono iniziate nonostante i ricorsi presentati dai proprietari dei negozi, arrivati fino alla Corte Suprema israeliana. I commercianti sostengono di aver ricevuto gli ordini di sgombero solo pochi giorni prima degli abbattimenti. Il COGAT, l’organismo militare israeliano che gestisce gli affari civili nei territori occupati, afferma che l’intervento era stato annunciato da anni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, bulldozer israeliani demoliscono decine di negozi palestinesi a Gerusalemme Est ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mo: media, 'Israele bandisce 5 piattaforme mediatiche palestinesi a Gerusalemme' Gaza: bulldozer israeliani hanno frantumato 146 tombeLe tombe di 263 soldati australiani nel cimitero di Gaza mostrano danni estesi causati da mezzi pesanti israeliani.