Il governo israeliano ha approvato la costruzione di un nuovo complesso militare a Gerusalemme Est, su un'area di circa nove acri che in passato ospitava le attività umanitarie dell'Unrwa dedicate ai rifugiati palestinesi. La decisione prevede la trasformazione di questa zona, un tempo centro di assistenza e supporto, in un centro strategico delle forze di sicurezza israeliane. La scelta avviene in un momento di tensione crescente nella regione e si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento delle infrastrutture militari nella zona.

Un’area di circa nove acri, un tempo cuore delle operazioni umanitarie dell’Unrwa per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est, diventerà una roccaforte della sicurezza israeliana. Il governo ha approvato domenica la costruzione di un nuovo complesso militare che ospiterà un museo dell’Idf, un ufficio di leva e persino gli uffici del ministro della Difesa. Le ruspe erano già entrate in azione a gennaio, sotto la supervisione del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, per spianare la strada a quello che il ministro della Difesa Israel Katz ha definito «un atto di sovranità, sionismo e sicurezza». «Non c’è nulla di più simbolico e giusto», ha dichiarato Katz, «che stabilire istituzioni difensive sulle rovine del complesso dell’Unrwa». 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Sulle rovine dell’Unrwa nasce il museo dell’Idf: Israele approva il nuovo complesso militare a Gerusalemme Est

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