Irpinia in fiamme | devastati oltre 35mila metri quadrati di bosco
Un incendio boschivo ha interessato oltre 35.000 metri quadrati di bosco in Irpinia. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti con diversi mezzi per contenere le fiamme e spegnere il rogo. Le operazioni sono state complesse e si sono protratte per tutta la giornata. Non sono stati segnalati feriti o persone coinvolte. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.
Tempo di lettura: 2 minuti Giornata piena di interventi per i Caschi Rossi di Avellino, tra i quali si evidenziano quello degli incendi boschivi e di sterpaglie, con danni ad alberi e colture in genere; coinvolti territori di Ariano Irpino nella cda Torreamando, sulla ex SS374 via Partenio Mercogliano, nel Comune di Forino dove è intervenuto il supporto aereo con Elicottero proveniente da Fisciano, poi in alcuni punti della SS7, ed in diversi punti intorno alla città di Avellino. Inoltre, nel primo pomeriggio di ieri, un devastante incendio ha colpito la località di Contrada Cerreto, nel comune di San Michele di Serino. Le fiamme hanno rapidamente divorato circa 35. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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