Irpinia in fiamme | devastati oltre 35mila metri quadrati di bosco

Notizia in breve

Un incendio boschivo ha interessato oltre 35.000 metri quadrati di bosco in Irpinia. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti con diversi mezzi per contenere le fiamme e spegnere il rogo. Le operazioni sono state complesse e si sono protratte per tutta la giornata. Non sono stati segnalati feriti o persone coinvolte. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.