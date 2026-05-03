Incendio al Parco Don Bosco di Bologna in fiamme 2mila metri quadrati di sterpaglie

Domenica 3 maggio si è verificato un incendio al Parco Don Bosco di Bologna, nella zona Fiera. Le fiamme hanno interessato circa 2.000 metri quadrati di sterpaglie all’interno dell’area verde, delimitata tra via Caduti di via Fani, via Serena e viale Aldo Moro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti.

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 3 maggio al Parco Don Bosco di Bologna, in zona Fiera, dove un vasto incendio ha interessato circa 2mila metri quadrati di sterpaglie all’interno dell’area verde compresa tra via Caduti di via Fani, via Serena e viale Aldo Moro. Le fiamme si sono.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Incendio oggi a Bologna, famiglie in fuga dal parco don BoscoBologna, 3 maggio 2026 - Paura al parco don Bosco, in zona Fiera: un vasto incendio è scoppiato all'interno dell'area verde che circonda via Caduti... Bosco in fiamme, è un disastro: distrutti oltre 5mila metri quadrati di vegetazioneUn vasto incendio boschivo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco nella serata di domenica 29 marzo a Corte Franca, in Franciacorta, dove le fiamme...