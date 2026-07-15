Questa mattina, circa 700 metri quadrati di bosco nel parco Spina Verde sono stati interessati da un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 6 per spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze significative. L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Circa 700 metri quadrati di area boschiva sono a andati a fuoco questa mattina all'interno del parco Spina Verde. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 6.30 con accesso dalla strada baite, partendo dalla sede di via Valleggio e con il supporto dei volontari della protezione civile antincendi boschivi di Colverde e di San Fermo della Battaglia. Le fiamme avevano già coinvolto sottobosco e vegetazione completamente secchi, ma poco alla volta sono state contenute dalle squadre che hanno circoscritto ed estinto, evitando ulteriori propagazioni e un danno maggiore. Arrivando infine a eliminare anche ulteriori focolai, e il conseguente rischio di ripresa del rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Como, incendio al parco Spina Verde: in fiamme 700 metri quadrati di bosco

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