iran usa spiragli di tregua verso breve riapertura di hormuz intanto crollano gli utili di ryanair

Dopo nove notti di raid statunitensi sull’Iran, Teheran ha risposto attaccando le basi degli alleati degli Stati Uniti nel Golfo e colpendo un’altra nave nello stretto di Hormuz. Intanto, si registrano segnali di una possibile tregua e di una breve riapertura dello stretto. Nel frattempo, gli utili di una compagnia aerea europea sono crollati a causa delle tensioni nella regione.

Sale la tensione nel Golfo. Dopo la nona notte consecutiva di raid degli Stati Uniti sull’Iran, tra domenica e lunedì, Teheran ha risposto attaccando gli alleati Usa, Kuwait e Bahrein, e colpendo un’altra nave a Hormuz. Tra venerdì e domenica nello Stretto sono transitate, in media, 10 navi al giorno, la maggior parte delle quali seguendo la rotta controllata dall’Iran. E, ora, con il blocco del traffico marittimo saudita nel Mar Rosso – uno stop che potrebbe interessare oltre il 3% del mercato petrolifero globale – la situazione rischia di precipitare. Tanto che, dopo il fallimento dell’accordo di pace preliminare di metà giugno, il Qatar ha avanzato l’ipotesi di un cessate il fuoco di 10 giorni e della revoca delle restrizioni alla navigazione nello Stretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Iran, tregua a rischio Droni iraniani su navi a Hormuz, raid di risposta Usa

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