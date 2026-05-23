Usa e Iran verso altri 60 giorni di tregua Rubio | Possibile annuncio a breve Ma Teheran frena | Non c’è ancora un accordo – La diretta

Usa e Iran potrebbero prolungare di altri 60 giorni la tregua in corso, con un possibile annuncio in arrivo a breve, secondo quanto dichiarato da un senatore. Tuttavia, Teheran ha confermato che non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo. La notizia arriva in un momento di tensioni tra le due parti, mentre le discussioni continuano senza risultati conclusivi. Nelle ultime ore, un rappresentante statunitense ha affermato che l’Iran è disponibile a trovare un'intesa, ma senza dettagli certi sulle tempistiche.

«L’Iran non vede l’ora di raggiungere un accordo. Vedremo», aveva detto Donald Trump ieri durante il giuramento di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. Nelle stesse ore, l’emittente saudita Al Arabiya anticipa in esclusiva i contorni di un memorandum d’intesa a cui Washington e Teheran starebbero lavorando con la mediazione di Islamabad. Il documento, secondo la tv di Stato, contempla un cessate il fuoco immediato e incondizionato su terra, mare e aria, l’impegno reciproco a non toccare obiettivi militari, civili o economici, la libertà di transito nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo dell’Oman, un meccanismo congiunto di verifica e l’avvio entro sette giorni dei colloqui sui dossier ancora aperti. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran vs USA: i 10 punti di Teheran e i 15 di Washington. Cosa c'è davvero sul tavolo

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