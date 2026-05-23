Iran-Usa spiragli di intesa | verso la proroga della tregua e la riapertura dello Stretto di Hormuz

Notizia in breve

Gli Stati Uniti e l’Iran stanno negoziando per prolungare di altri sessanta giorni la tregua in atto e riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz. I colloqui vengono descritti come “incoraggianti” e stanno portando a un possibile accordo. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora dettagli definitivi sulla nuova durata o sulle modalità di riapertura. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata finora.