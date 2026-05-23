Iran-Usa spiragli di intesa | verso la proroga della tregua e la riapertura dello Stretto di Hormuz
Gli Stati Uniti e l’Iran stanno negoziando per prolungare di altri sessanta giorni la tregua in atto e riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz. I colloqui vengono descritti come “incoraggianti” e stanno portando a un possibile accordo. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora dettagli definitivi sulla nuova durata o sulle modalità di riapertura. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata finora.
Proseguono con segnali definiti “incoraggianti” i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre prende forma un possibile accordo che potrebbe portare all’estensione della tregua di sessanta giorni e alla graduale riapertura dello Stretto di Hormuz. A confermarlo sono fonti diplomatiche, dichiarazioni ufficiali iraniane e indiscrezioni rilanciate dal Financial Times. Secondo Teheran, la fine del blocco navale statunitense rientra nel quadro dell’intesa che Washington e la Repubblica islamica starebbero finalizzando in queste ore. Un passaggio considerato strategico non solo sul piano militare e geopolitico, ma anche per gli equilibri energetici internazionali, vista l’importanza dello Stretto di Hormuz per il traffico mondiale di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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