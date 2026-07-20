Gli Stati Uniti hanno effettuato un raid su Bushehr, sede di una centrale nucleare in Iran. Il presidente americano ha dichiarato che l’attacco è stato eseguito con grande forza e in onore di tre soldati considerati patrioti. L’azione è stata annunciata al rientro di Trump a Washington, dopo aver assistito alla finale dei Mondiali.

”Stasera li abbiamo colpiti di nuovo con grande forza, e lo abbiamo fatto in onore di quei, probabilmente tre, grandi patrioti”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ai giornalisti al suo rientro a Washington dopo la finale dei Mondiali, in riferimento ai raid contro l’Iran. ”Siamo profondamente addolorati”, ha aggiunto, rispondendo a chi gli chiede delle vittime tra i militari, aggiungendo che coloro che sono morti stavano combattendo affinché ”l’Iran non possa dotarsi di un’arma nucleare”. Il Bahrein ha attivato le sirene di allarme antiaereo per la terza volta in otto ore per possibili attacchi iraniani. L’ultimo post del Ministero dell’Interno su X ha nuovamente esortato le persone a recarsi nel luogo sicuro più vicino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump: “Stiamo colpendo duramente in onore dei soldati caduti”. Raid Usa su Bushehr, sede di una centrale nucleare

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Iran, Trump: Stiamo negoziando con Teheran

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