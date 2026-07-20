Guerra Iran nona notte di raid Usa | Trump | Colpiti duramente in onore dei soldati caduti

Nella nona notte di raid, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi bombardamenti contro obiettivi militari in Iran, colpendo centri di comando, sistemi di difesa aerea e infrastrutture delle forze iraniane. Il governo statunitense ha dichiarato che le operazioni sono state eseguite in risposta alle esigenze di sicurezza e in onore dei soldati caduti. La campagna militare, iniziata da diversi giorni, prosegue senza interruzioni.

Prosegue senza sosta l’escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha lanciato una nuova ondata di bombardamenti, la nona consecutiva dall’inizio della campagna militare, prendendo di mira centri di comando, sistemi di difesa aerea e infrastrutture utilizzate dalle forze iraniane. Il presidente Donald Trump ha spiegato che gli attacchi sono stati condotti “in onore dei soldati caduti” nell’attacco iraniano contro le forze americane in Giordania. Intanto cresce la tensione anche nello Stretto di Hormuz, dove si registrano nuovi incidenti che coinvolgono il traffico marittimo. 07:00 – Pasdaran: “Colpite due petroliere nello Stretto di Hormuz” I Guardiani della Rivoluzione iraniani affermano di aver intercettato due petroliere che stavano attraversando lo Stretto di Hormuz senza l’autorizzazione di Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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