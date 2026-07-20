Iran la guerra in diretta nuova ondata di raid Usa Trump | Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti Nave in fiamme nello Stretto di Hormuz
Nella nona notte di attacchi consecutivi, l'esercito statunitense ha condotto raid contro l'Iran. Una nave nello Stretto di Hormuz è stata colpita e si trova in fiamme. Il presidente ha dichiarato che gli attacchi sono stati eseguiti in onore dei soldati caduti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La situazione rimane tesa tra le due nazioni, con operazioni militari in corso da più notti.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale. L'esercito Usa ha condotto la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Trump: “Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti”. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Giordania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Guerra, nuova ondata di raid USA in Iran: cresce la tensione internazionale - Agorà Estate16/07/26
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Gli USA hanno colpito diversi ponti nei pressi di Bandar Abbas per interrompere le linee di rifornimento verso la strategica base navale iraniana nello Stretto di Hormuz. shorturl.at/oHTr9 #iran #statiuniti #guerra x.com
Perché l'Iran insiste tanto affinché le navi utilizzino il suo percorso iraniano/lato nord attraverso Hormuz reddit
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