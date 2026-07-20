Iran la guerra in diretta nuova ondata di raid Usa Trump | Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti Nave in fiamme nello Stretto di Hormuz

Notizia in breve

Nella nona notte di attacchi consecutivi, l'esercito statunitense ha condotto raid contro l'Iran. Una nave nello Stretto di Hormuz è stata colpita e si trova in fiamme. Il presidente ha dichiarato che gli attacchi sono stati eseguiti in onore dei soldati caduti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La situazione rimane tesa tra le due nazioni, con operazioni militari in corso da più notti.