Iran la guerra in diretta nuova ondata di raid Usa Trump | Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti Nave in fiamme nello Stretto di Hormuz

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella nona notte di attacchi consecutivi, l'esercito statunitense ha condotto raid contro l'Iran. Una nave nello Stretto di Hormuz è stata colpita e si trova in fiamme. Il presidente ha dichiarato che gli attacchi sono stati eseguiti in onore dei soldati caduti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La situazione rimane tesa tra le due nazioni, con operazioni militari in corso da più notti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale. L'esercito Usa ha condotto la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Trump: “Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti”. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Giordania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guerra, nuova ondata di raid USA in Iran: cresce la tensione internazionale - Agorà Estate16/07/26

Video Guerra, nuova ondata di raid USA in Iran: cresce la tensione internazionale - Agorà Estate16/07/26

Notizie e thread social correlati

Nuovi raid contro Teheran, Trump: "Colpito duramente in onore dei soldati caduti. Colpite due petroliere nello stretto di HormuzLe forze statunitensi hanno colpito per la nona notte consecutiva obiettivi in Iran, tra cui centri di comando, sistemi di difesa aerea, siti...

Iran, attacchi Usa. Trump: «Per i soldati uccisi». Una nave in fiamme nello Stretto di Hormuz – La direttaGli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi in Iran per la nona notte consecutiva.

Temi più discussi: Hormuz, quanto varrebbe per gli Usa il pedaggio proposto da Trump?; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Trump a NBC: Hormuz è aperto. Le elezioni in Israele fissate per il 27 ottobre; L’Iran dice che lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso.

stretto di hormuz iran la guerra inIran, la guerra in diretta, nuova ondata di raid Usa, Trump: Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti. Nave in fiamme nello Stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale. L'esercito Usa ha condotto la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran ... fanpage.it

stretto di hormuz iran la guerra inIran, nona notte di attacchi Usa. Trump: Colpito duramente in onore dei soldati caduti – La direttaUn fotogramma dall'ultimo video rilasciato dal Centcom in cui vengono mostrati gli attacchi notturni ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web