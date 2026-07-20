Iran attacchi Usa Trump | Per i soldati uccisi Una nave in fiamme nello Stretto di Hormuz – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi in Iran per la nona notte consecutiva. Durante le operazioni, una nave nello Stretto di Hormuz è stata colpita e incendiata. Nel frattempo, le forze dei Pasdaran hanno annunciato di aver lanciato attacchi in Siria, Kuwait e Bahrein. Il presidente ha commentato l’uccisione di soldati statunitensi, senza fornire dettagli specifici. La situazione rimane tesa con azioni militari in diverse aree della regione.

Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi nemici in Iran, mentre i Pasdaran hanno annunciato attacchi in Siria, Kuwait e Bahrein. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli assalti sono stati una vendetta per i soldati americani uccisi. Intanto una nave è in fiamme nello Stretto di Hormuz e Teheran ha fatto sapere di averla colpita. Il prezzo del gas continua a crescere e raggiunge nuovi picchi. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Iran.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

Notizie e thread social correlati

Iran, nuovi attacchi Usa in risposta a raid Teheran contro una nave nello Stretto di Hormuz – La direttaQuesta mattina, gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro l’Iran, in risposta a un attacco contro una nave commerciale nello Stretto di...

Guerra Iran Usa, c'è una vittima per i missili nello Stretto di Hormuz mentre Trump minaccia nuovi attacchiUn membro dell’equipaggio di una petroliera è stato ucciso in un attacco missilistico nello Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Trump a NBC: Hormuz è aperto. Le elezioni in Israele fissate per il 27 ottobre; Trump ha già cambiato idea sul pedaggio nello stretto di Hormuz; Medio Oriente, raid incrociati tra Usa e Iran. Trump: nessun pedaggio su Hormuz.

Non si sblocca lo stallo su Hormuz. Nuova ondata di attacchi Usa contro l'Iran nell'area dello Stretto. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche shorturl.at/y0 x.com

Lo Stretto Che Ha Sostituito il Fascicolo Nucleare: Come Hormuz È Diventato il Centro della Diplomazia Iran-USA reddit

Iran, nona notte di attacchi Usa. Trump: Colpito duramente in onore dei soldati caduti – La direttaPer la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran. Tra le città colpite ci sarebbero Sirik, Jask, Tabriz e Chabahar e, secondo il Comando ... lapresse.it

Iran, la guerra in diretta, nuova ondata di raid Usa, Trump: Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti. Nave in fiamme nello Stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale. L'esercito Usa ha condotto la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran ... fanpage.it