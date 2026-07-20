IRAN | GUERRA HA RIDOTTO ALLO STREMO PMI MICRO IMPRESE LE PIÙ A RISCHIO

Le micro imprese italiane sono particolarmente colpite dopo oltre quattro mesi di guerra in Iran, che ha ridotto al minimo le attività di molte piccole e medie imprese. La situazione si aggiunge alle conseguenze di politiche commerciali adottate durante l’amministrazione precedente e alle ripercussioni del conflitto in Ucraina, contribuendo a un quadro di forte difficoltà per queste realtà produttive.

Dopo oltre 4 mesi di guerra snervante in Iran, in piena estate le PMI italiane sono allo stremo, già fiaccate anche dalla politica dei dazi di Donald Trump e dal conflitto in Ucraina. La situazione rischia di diventare ingestibile, col rischio che 1 PMI su 2 rischi la chiusura entro la fine del 2026. Il protrarsi della guerra in Iran infatti sta causando pesanti ripercussioni in Italia in diversi settori: dall'aumento dei carburanti e delle bollette energetiche, ai trasporti delle merci, a tutto il comparto del turismo. Insomma, se la guerra in Iran dovesse durare sino a dicembre 2026, la metà rischia la chiusura. E' quanto emerge dalla... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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USA-IRAN, GUERRA E ARSENALI AL LIMITE, MA ISRAELE PUNTA A FAR SALTARE LINTESA | ELISA QUERINI

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