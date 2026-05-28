Iran Trump | Teheran sta negoziando allo stremo forse dovremo finire il lavoro

Contrariamente a quanto era stato fatto trapelare dai media orientali, la Casa Bianca ha smentito i contenuti della bozza di accordo con l’Iran, che era stato detto contenesse il ritiro degli Usa e la riapertura dello Stretto di Hormuz in 30 giorni. Durante la riunione di gabinetto fissata ieri pomeriggio a Washington, il presidente Donald Trump ha affermato che l’Iran sta “negoziando allo stremo” e “vuole un accordo”. “Vediamo che succede, forse dovremo tornare lì e finire il lavoro”, ha affermato, aggiungendo poi che lo Stretto nel Golfo Persico non sarà controllato da nessuno: “Sarà aperto a tutti, sono acque internazionali”. Legge elettorale, Fratoianni: "Forzatura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Trump: Teheran sta parlando con noi, stanno negoziando - 1mattina News 02/02/2026

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