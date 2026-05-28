L’Iran ha presentato una bozza di accordo, mentre la Casa Bianca ha smentito questa versione. Il governo iraniano ha dichiarato che sta negoziando con grande impegno e che, anche se non è soddisfatto, potrebbe tornare a trattare per completare l’accordo. Trump ha affermato che Teheran sta “negoziando allo stremo” e che desidera concludere l’intesa.

L’Iran sta “ negoziando allo stremo e vuole un accordo. Non siamo soddisfatti, ma lo saremo. Forse dovremo tornare lì e finire il lavoro”. Donald Trump torna a minacciare Teheran e a dettare le condizioni per l’intesa che possa chiudere la guerra. Il tycoon ha chiarito che l’Iran non otterrà un allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all’uranio altamente arricchito. “Non stiamo parlando di allentamento delle sanzioni o di soldi”, ha dichiarato durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca. L’accordo, ha aggiunto, “dovrà essere perfetto. Non ho fatto tutto questo per ottenerne uno scadente”. Una delle conseguenze dell’intesa negoziata in queste ore, ha puntualizzato il presidente, è che “lo Stretto di Hormuz riaprirà immediatamente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Sta negoziando allo stremo”. Teheran svela bozza accordo, Casa Bianca smentisce

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Iran, Trump: Stiamo negoziando con Teheran

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