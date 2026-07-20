Iran Finito il mondiale si va all’escalation?

Finiti i mondiali di calcio, che in qualche modo hanno frenato l’escalation mediorientale perché avrebbe oscurato e sfregiato l’evento su cui ha tanto puntato Trump, incombe la prospettiva di un ampliamento delle operazioni militari contro l’Iran. A irrigidire gli Usa i tre soldati morti e i tanti feriti che registrano le proprie forze armate. D’altronde, il sangue dei militari versato mentre partecipavano a questa improvvida e illegittima aggressione conta più dei tanti civili iraniani innocenti uccisi nei raid dell’U.S. Air force. A oscurare ancor più il cielo, l’arrivo nel teatro di guerra di altri F-16 e F-35 provenienti dalle basi europee, ai quali si aggiungono decine aerei cisterna inviati presso l’aeroporto Ben Gurion, in Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Irans New Sea Toll: Why the U.S.-Iran Maritime Standoff is Escalating

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