Iran Finito il mondiale si va all’escalation?
Dopo la conclusione dei Mondiali di calcio, cresce la preoccupazione per un possibile aumento delle tensioni militari contro l’Iran. L’evento calcistico, che aveva temporaneamente distolto l’attenzione internazionale dalla regione, sembra aver rallentato le operazioni militari. Ora, con il torneo terminato, si prospetta un possibile ampliamento delle azioni militari, che potrebbe portare a un’escalation nelle operazioni nella zona.
Finiti i mondiali di calcio, che in qualche modo hanno frenato l’escalation mediorientale perché avrebbe oscurato e sfregiato l’evento su cui ha tanto puntato Trump, incombe la prospettiva di un ampliamento delle operazioni militari contro l’Iran. A irrigidire gli Usa i tre soldati morti e i tanti feriti che registrano le proprie forze armate. D’altronde, il sangue dei militari versato mentre partecipavano a questa improvvida e illegittima aggressione conta più dei tanti civili iraniani innocenti uccisi nei raid dell’U.S. Air force. A oscurare ancor più il cielo, l’arrivo nel teatro di guerra di altri F-16 e F-35 provenienti dalle basi europee, ai quali si aggiungono decine aerei cisterna inviati presso l’aeroporto Ben Gurion, in Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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Irans New Sea Toll: Why the U.S.-Iran Maritime Standoff is Escalating
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