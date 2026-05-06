Il memorandum per la fine della guerra tra USA e Iran | dopo l’escalation sfiorata si cerca l’accordo

Un nuovo memorandum è stato presentato come possibile soluzione per mettere fine alle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, dopo un’escalation che ha rischiato di portare a un conflitto aperto. La proposta viene discussa in un momento in cui le parti cercano un’intesa per evitare un’ulteriore destabilizzazione nella regione. Fanpage.it offre ogni giorno alle 18.00 un aggiornamento sulle notizie più rilevanti, tra cui questa vicenda.

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