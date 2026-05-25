Le forze armate hanno attaccato impianti dell’industria della difesa a Kiev, colpendo aree dove vengono progettati, fabbricati e programmati i droni. Le operazioni mirano a danneggiare le strutture legate alla produzione di sistemi militari. L’attacco si concentra su diverse località della capitale, con esplosioni udite in più zone. La situazione si sta intensificando con segnali di possibile escalation.

“Le Forze Armate stanno avviando attacchi contro gli impianti dell’industria della difesa a Kiev, comprese specifiche località in cui i droni vengono progettati, fabbricati, programmati e preparati per l’uso. Questi droni sono utilizzati dal regime di Kiev con l’assistenza di specialisti della NATO responsabili della fornitura di componenti, dell’intelligence e dell’individuazione degli obiettivi. Questi attacchi prenderanno di mira sia i centri decisionali che i posti di comando”. Così su Ria Novosti. Annuncio serio, che arriva dopo la strage dello studentato di Starobilsk, nella regione di Lugansk, colpito da un attacco ucraino che ha tolto la vita a 21 studenti e ne ha feriti 41. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ucraina. La Russia ha perso la pazienza. Si va all’escalation

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Gli Usa accusano la Russia di una pericolosa escalation in Ucraina

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La Russia ha avvertito tutti gli stranieri di lasciare Kyiv, affermando che ora colpiranno l'industria della difesa ucraina, i centri di decisione e i posti di comando nella capitale ucraina. x.com

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