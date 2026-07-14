Un membro dell’equipaggio di una petroliera è stato ucciso in un attacco missilistico nello Stretto di Hormuz. La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica, con il presidente che ha minacciato possibili nuovi attacchi. Nessun dettaglio è stato fornito sulla responsabilità dell’attacco, ma la situazione rimane critica nella rotta strategica del petrolio.

Si aggrava la crisi tra Iran e Stati Uniti dopo un attacco missilistico nello Stretto di Hormuz che ha provocato la morte di un membro dell’equipaggio di una petroliera. Gli Emirati Arabi Uniti accusano Teheran, mentre Donald Trump annuncia nuovi raid e promette di colpire le capacità militari iraniane legate allo strategico passaggio marittimo nello Stretto di Hormuz. Guerra Iran Usa, notte di raid e una vittima L'escalation nello Stretto di Hormuz Trump annuncia nuovi raid Trump: "Gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati" Guerra Iran Usa, notte di raid e una vittima La tensione tra Iran e Stati Uniti resta altissima e nuovo episodio che rischia di alimentare ulteriormente il conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Guerra Iran Usa, c'è una vittima per i missili nello Stretto di Hormuz mentre Trump minaccia nuovi attacchi

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