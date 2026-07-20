Ipotesi ritorno per Brahim Diaz nuova idea in casa Milan | CM

Il Milan sta considerando un ritorno di Brahim Diaz, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La società cerca un trequartista che possa portare maggiore dinamicità e capacità di saltare l’uomo. La trattativa si basa su un’ipotesi di prestito con diritto di riscatto. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra i club e dalle valutazioni tecniche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito.

Il Milan si inserisce nella corsa a Brahim Diaz con i rossoneri che sono alla ricerca di un trequartista in grado di dare dinamismo e capacità di saltare l’uomo. Brahim Diaz potrebbe tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Ruben Amorim ha chiesto al Milan l’acquisto di un trequartista che possa regalare fantasia e velocità al gioco rossonero e, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tra i profili analizzati dalla squadra mercato, ci sarebbe anche quello di Brahim Diaz. Il trequartista della nazionale marocchina potrebbe salutare il Real Madrid in estate soprattutto nel caso in cui Mourinho dovesse puntare su altri profili per il ruolo di giocatore dietro le punte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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