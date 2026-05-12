Milan il ritorno di Brahim Diaz … ma alla Juventus | contatti avviati con il Real Madrid

Il Milan sta attraversando un periodo difficile in questa fase della stagione, mentre nel frattempo la Juventus ha avviato contatti con il Real Madrid per un possibile trasferimento. La trattativa coinvolge un giocatore del club madrileno, con incontri e discussioni in corso tra le parti interessate. La situazione è ancora in evoluzione e non ci sono ancora dettagli definitivi sulle prossime mosse.

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