Milan il ritorno di Brahim Diaz … ma alla Juventus | contatti avviati con il Real Madrid
Il Milan sta attraversando un periodo difficile in questa fase della stagione, mentre nel frattempo la Juventus ha avviato contatti con il Real Madrid per un possibile trasferimento. La trattativa coinvolge un giocatore del club madrileno, con incontri e discussioni in corso tra le parti interessate. La situazione è ancora in evoluzione e non ci sono ancora dettagli definitivi sulle prossime mosse.
Brahim Diaz potrebbe tornare in Italia, ma questa volta la destinazione non sarebbe Milano. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe messo gli occhi sull’ex numero 10 del Milan, attualmente in forza al Real Madrid. Il trequartista marocchino è legato ai ‘Blancos’ fino al 2027 e la trattativa per il rinnovo sembra in stand-by. I bianconeri sono alla ricerca di un profilo di qualità ed esperienza internazionale, e il classe 1999 risponde perfettamente all’identikit. Arrivato al Milan nel 2020, Brahim Diaz ha illuminato San Siro per tre stagioni, vincendo da protagonista lo scudetto della stagione 20212022. I numeri parlano...🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Un lucido e freddo uomo di conto che non tiene conto dell’impatto economico derivante dai risultati ottenuti con Brahim Diaz GRATIS per 3 anni. Solo per come sblocca Milan Napoli credo siamo sui 30 millioni. Questo svalvolato sembra Crocker dei 2 fantagen x.com
Perché l'Inter è stata più brava del Milan di recente? reddit
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