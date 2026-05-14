Juventus Brahim Diaz idea concreta | Bernardo Silva rimane la priorità
La Juventus sta cercando di rafforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Secondo fonti vicine al club, tra le idee concrete c’è quella di portare in squadra Brahim Diaz. Nel frattempo, la priorità rimane Bernardo Silva, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali di trattative in corso. La società bianconera sta valutando diverse opzioni per migliorare la qualità tecnica della squadra, seguendo le indicazioni del tecnico.
La Juventus continua a lavorare per rinforzare la trequarti in vista della prossima stagione. Il club bianconero, su indicazione di Luciano Spalletti, sta lavorando per cercare profili capaci di alzare il livello tecnico della squadra. L’obiettivo è aggiungere calciatori in grado di portare qualità, creatività e imprevedibilità tra le linee. Brahim Diaz convince Spalletti, più fredda la pista Frattesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il grande sogno di mercato resta Bernardo Silva che viene considerato il profilo ideale da cui ripartire. Parallelamente la Juventus valuta alternative concrete nel caso in cui l’operazione con il portoghese non dovesse concretizzarsi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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