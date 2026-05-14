Juventus Brahim Diaz idea concreta | Bernardo Silva rimane la priorità

La Juventus sta cercando di rafforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Secondo fonti vicine al club, tra le idee concrete c’è quella di portare in squadra Brahim Diaz. Nel frattempo, la priorità rimane Bernardo Silva, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali di trattative in corso. La società bianconera sta valutando diverse opzioni per migliorare la qualità tecnica della squadra, seguendo le indicazioni del tecnico.

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