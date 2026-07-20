Un incidente si è verificato ieri in una piscina di Mentana, dove alcuni clienti hanno accusato bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. La fuga dalla struttura è stata immediata. Le autorità stanno valutando come causa un possibile errore umano legato alla gestione del cloro. Nei commenti sui social, alcuni utenti hanno segnalato un episodio simile avvenuto due anni fa nello stesso centro. Le analisi dell'acqua sono in corso per accertare le responsabilità.

Gli occhi che bruciano, il respiro che all’improvviso comincia a mancare. E poi la fuga dalla piscina del centro sportivo. Un pomeriggio drammatico quello di ieri al «Reds Mezzaluna», in piazzale della Mezzaluna, alla periferia di Mentana. Otto bambini con meno di dieci anni intossicati dalle esalazioni di cloro, insieme con un 15enne e un adulto. Fra loro ci sono tre fratellini che si sono sentiti male, e anche un piccolo di cinque anni subito trasportato in codice rosso con un’ambulanza dell’Ares 118 all’ospedale Sant’Andrea proprio per le gravi difficoltà respiratorie riscontrate dal personale sanitario. Gli altri minorenni sono stati invece ricoverati al Bambino Gesù e negli ospedale di Tivoli e Monterotondo, poi trasferiti al Gemelli dove sono in condizioni stabili e valori nella norma. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Intossicati dal cloro a Mentana, si valuta l'«errore umano». I clienti sui social: «Due anni fa storia analoga, denunciamo tutti»

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