Un intervento aortico è stato eseguito con successo in un ospedale di riferimento. L’arteria principale stava per rompersi, ma i medici hanno deciso di operare nonostante le gravi complicanze polmonari del paziente. La condizione era critica, con il vaso sanguigno vicino alla rottura e i polmoni in condizioni precarie. La procedura si è conclusa senza complicazioni, dimostrando le capacità avanzate dell’ospedale.

L’arteria stava per cedere, ma nessuno voleva operarla perché soffre anche di gravi problemi polmonari. La sua condizione era praticamente una sentenza capitale con l’importante vaso sanguigno che stava per esplodere come una bomba a orologeria e i polmoni al limite del collaso. I chirurgi vascolari dell’ ospedale di Lecco hanno tuttavia deciso lo stesso di intervenire, nonostante la possibilità che morisse sotto i ferri. Non un azzardo, né una roulette russa, ma un rischio perfettamente calcolato. Grazie alla decisione degli specialisti di Chirurgia vascolare dell’Alessandro Manzoni una paziente della Valtellina di 74 anni affetta da una rara patologia dell’arco aortico, non solo è ancora viva, ma è stata dimessa nel giro di una settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intervento aortico con successo. Ospedale Manzoni all’avanguardia

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