Posteggi all' ospedale Manzoni | Serve un intervento immediato e condiviso
La questione dei parcheggi all’ospedale Manzoni di Lecco si fa sempre più urgente, con la richiesta di un intervento immediato e condiviso. La problematica riguarda la carenza di spazi dedicati ai visitatori e al personale, e la situazione non può più essere lasciata in sospeso. La necessità di trovare soluzioni pratiche e rapide viene rimarcata, considerando anche l’impatto che questa condizione ha sulla quotidianità di chi si reca in ospedale.
La questione dei parcheggi a servizio dell’ASST di Lecco e del presidio ospedaliero Ospedale Alessandro Manzoni non può più essere rinviata. È necessario che l’amministrazione comunale affronti con decisione il problema insieme ad ASST Lecco, con particolare attenzione ai parcheggi destinati a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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