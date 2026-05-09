Bari successo l’intervento aortico con il Digital Twin e l’IA

A Bari è stato eseguito con successo un intervento aortico che ha utilizzato il Digital Twin e l’intelligenza artificiale. Durante la procedura sono state analizzate 16 variabili per valutare la condizione del paziente. La tecnologia permette di simulare il funzionamento del cuore e dei vasi sanguigni, con l’obiettivo di prevenire complicazioni post-operatorie anche a distanza di cinque anni.

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