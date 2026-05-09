Bari successo l’intervento aortico con il Digital Twin e l’IA
A Bari è stato eseguito con successo un intervento aortico che ha utilizzato il Digital Twin e l’intelligenza artificiale. Durante la procedura sono state analizzate 16 variabili per valutare la condizione del paziente. La tecnologia permette di simulare il funzionamento del cuore e dei vasi sanguigni, con l’obiettivo di prevenire complicazioni post-operatorie anche a distanza di cinque anni.
? Domande chiave Come può un gemello digitale prevenire complicazioni chirurgiche dopo cinque anni?. Cosa permette di analizzare 16.000 misurazioni trasversali prima dell'operazione?. Come viene scelta la protesi perfetta per l'anatomia del paziente?. Perché questa tecnologia riduce drasticamente il rischio di endoleak post-operatorio?.? In Breve Software analizza oltre 16.000 misurazioni per valutare la pressione tra stent e aorta.. Studio Endusim 2 conferma sensibilità del 96% nel prevedere esiti post-operatori.. Modello predittivo stima probabilità di complicazioni fino a cinque anni dopo l'intervento.. Tecnologia certificata CE riduce endoleak di tipo Ia tramite progettazione virtuale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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