Pepo Martinez, giocatore dell’Inter, ha appena vinto il suo primo titolo mondiale. Dopo la finale, ha condiviso sui social una foto in cui indossa la maglia di Pedri, celebrando con entusiasmo la vittoria. Ha scritto di essere “orgoglioso di essere spagnolo”, lasciando trasparire la soddisfazione per il traguardo raggiunto. La sua immagine ha fatto il giro dei social network, accompagnata dai commenti dei tifosi.

Pepo Martinez è l’anima spagnola del ritiro dell’Inter. Da nemmeno ventiquattro ore è campione del mondo anche lui e sui social ha festeggiato ribadendo inevitabilmente di essere “orgoglioso di essere spagnolo”. La sua finale del Mondiale era iniziata con una maglia di Pedri appesa alla ringhiera di vetro del balcone della sua camera d’albergo. Esposta come una bandiera e accompagnata da un “Vamos carajo” che poi sarà sicuramente esploso al gol di Ferran Torres. È una furia rossa anche lui. Ha sofferto e gioito a distanza insieme ai connazionali nei 120 minuti di finale al MetLife Stadium. Dall’altra parte c’era Lautaro Martinez, il capitano deluso sia dal risultato sia dal fatto che nell’ultimo atto del torneo ha fatto nulla più della parte dello spettatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, stavolta esulta l'altro Martinez: Pepo festeggia il Mondiale con la maglia di Pedri

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