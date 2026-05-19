Le voci che circolavano nelle ultime settimane trovano conferma: il club ha deciso di affidarsi completamente a Pepo Martinez come portiere titolare. La trattativa per portare Vicario si è conclusa senza successo, e ora l’attenzione si concentra sulla crescita del giovane portiere. La società ha scelto di puntare su di lui come elemento principale per la porta nella prossima stagione, lasciando da parte altre opzioni considerate meno prioritarie.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri cambiano strategia: sfuma l’ipotesi Vicario, avanti con Martinez come primo portiere. Piovono conferme. L’Inter sembra aver preso una direzione sempre più chiara per il futuro della porta nerazzurra. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club starebbe infatti orientando le proprie scelte verso la conferma di Josep Martínez come futuro titolare tra i pali. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nelle ultime settimane, infatti, all’interno della società sarebbe cresciuta la convinzione di puntare con decisione sul portiere spagnolo, considerato un profilo affidabile e pronto per raccogliere maggiore continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fiducia totale in Pepo Martinez: arrivano conferme, può essere lui il portiere del futuro

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